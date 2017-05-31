Россиянин Александр Шибаев вышел во 2-й круг чемпионата мира по настольному теннису
Россиянин Александр Шибаев вышел во второй круг чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе.
Лидер сборной России в среду в своем стартовом матче нанес поражение египтянину Мохамеду
Шибаев стал единственным спортсменом, который будет представлять Россию в 1/32 финала мужского одиночного разряда на турнире в Дюссельдорфе. Ранее из борьбы выбыли Григорий Власов и Алексей Ливенцов.
Следующим соперником Шибаева станет немец Рикардо Вальтер.
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