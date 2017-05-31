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31 мая 2017, 20:27 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Россиянин Александр Шибаев вышел во 2-й круг чемпионата мира по настольному теннису

Россиянин Александр Шибаев вышел во второй круг чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе.

Лидер сборной России в среду в своем стартовом матче нанес поражение египтянину Мохамеду Эль-Беяли — 4−2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:5, 11:7).

Шибаев стал единственным спортсменом, который будет представлять Россию в 1/32 финала мужского одиночного разряда на турнире в Дюссельдорфе. Ранее из борьбы выбыли Григорий Власов и Алексей Ливенцов.

Следующим соперником Шибаева станет немец Рикардо Вальтер.
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