Россиянин Александр Шибаев вышел во 2-й круг чемпионата мира по настольному теннису

Лидер сборной России в среду в своем стартовом матче нанес поражение египтянину Мохамеду Эль-Беяли — 4−2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:5, 11:7).

Шибаев стал единственным спортсменом, который будет представлять Россию в 1/32 финала мужского одиночного разряда на турнире в Дюссельдорфе. Ранее из борьбы выбыли Григорий Власов и Алексей Ливенцов.

Следующим соперником Шибаева станет немец Рикардо Вальтер.