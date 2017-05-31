Россиянин Григорий Власов не смог пробиться во 2-й круг на ЧМ по настольному теннису

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Власов в среду в своем стартовом матче потерпел поражение от венгра Тамаша Лакатоша — 2−4 (10:12, 11:6, 12:14, 5:11, 12:10, 4:11).

Ранее на турнире Власов в паре с Яной Носковой вышел в 1/8 финала в смешанном парном разряде.