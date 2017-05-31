Носкова вышла во 2-й круг женского одиночного разряда на ЧМ по настольному теннису

В среду Носкова в пяти партиях обыграла словенку Алекс Галич — 4:1 и в следующем раунде встретится с японкой Касуми Исикавой.

Россиянки Ольга Воробьева и Мария Тайлакова в своих партиях уступили. Воробьева проиграла Фэн Тяньвэй из Сингапура — 0:4, а Тайлакова — китаянке Чэнь Мэн с тем же счетом.