Носкова вышла во 2-й круг женского одиночного разряда на ЧМ по настольному теннису
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Яна Носкова вышла во 2-й круг женского одиночного разряда на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).
В среду Носкова в пяти партиях обыграла словенку Алекс Галич — 4:1 и в следующем раунде встретится с японкой Касуми Исикавой.
Россиянки Ольга Воробьева и Мария Тайлакова в своих партиях уступили. Воробьева проиграла Фэн Тяньвэй из Сингапура — 0:4, а Тайлакова — китаянке Чэнь Мэн с тем же счетом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter