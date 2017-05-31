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31 мая 2017, 14:45 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Носкова вышла во 2-й круг женского одиночного разряда на ЧМ по настольному теннису

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Яна Носкова вышла во 2-й круг женского одиночного разряда на чемпионате мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

В среду Носкова в пяти партиях обыграла словенку Алекс Галич — 4:1 и в следующем раунде встретится с японкой Касуми Исикавой.

Россиянки Ольга Воробьева и Мария Тайлакова в своих партиях уступили. Воробьева проиграла Фэн Тяньвэй из Сингапура — 0:4, а Тайлакова — китаянке Чэнь Мэн с тем же счетом.
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