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30 мая 2017, 22:14 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Россияне Власов/Носкова вышли в 2-й круг микста на ЧМ по настольному теннису

Россияне Григорий Власов и Яна Носкова вышли в 1/16 финала в смешанном парном разряде на чемпионате мира по настольному теннису в Дюссельдорфе.

Россияне Григорий <span class=error>Власов</span> и Яна <span class=error>Носкова</span> вышли в 1/16 финала в смешанном парном разряде на чемпионате мира по настольному теннису в Дюссельдорфе. Увеличить
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В стартовом матче они нанесли поражение нигерийской паре Куадри Аруна/Эдем Оффионг — 4:1.

Другая российская пара Кирилл Скачков/Ольга Воробьева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла тайваньскому дуэту Чэнь Чинь Ань/Чэнь И Чин — 2:4.
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Новости Настольного тенниса

Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг казино в $327 тыс

СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Главный тренер женской сборной Китая по настольному теннису Кун Линхуэя отстранен от занимаемой должности. Как сообщает газета Straits Times, представители одного из самых известных в Сингапуре фешенебельных курортов Marina Bay Sands подали судебный иск против Линхуэя, истец требует взыскать около $327 тыс., которые тот задолжал казино в этом курорте.
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