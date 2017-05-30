Россияне Власов/Носкова вышли в 2-й круг микста на ЧМ по настольному теннису
Россияне Григорий Власов и Яна Носкова вышли в 1/16 финала в смешанном парном разряде на чемпионате мира по настольному теннису в Дюссельдорфе.
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В стартовом матче они нанесли поражение нигерийской паре Куадри Аруна/Эдем Оффионг — 4:1.
Другая российская пара Кирилл Скачков/Ольга Воробьева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла тайваньскому дуэту Чэнь Чинь Ань/Чэнь И Чин — 2:4.
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