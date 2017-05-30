Россияне Власов/Носкова вышли в 2-й круг микста на ЧМ по настольному теннису

СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Главный тренер женской сборной Китая по настольному теннису Кун Линхуэя отстранен от занимаемой должности. Как сообщает газета Straits Times, представители одного из самых известных в Сингапуре фешенебельных курортов Marina Bay Sands подали судебный иск против Линхуэя, истец требует взыскать около $327 тыс ., которые тот задолжал казино в этом курорте.