Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг казино в $327 тыс

В частности, в иске указывается, истец требует взыскать около $327 тыс., часть средств которых пошла на оплату его вип-членства в развлекательном заведении. К настоящему моменту 41-летний Кун выплатил только чуть больше половины от полученной суммы.

Ответчик сообщил, что деньги были взяты в том числе его друзьями и родственниками, однако использовав при этом его имя. Китайская ассоциация настольного тенниса потребовала от него скорейшего решения конфликта. На пост главного тренера женской сборной Кун Линхуэй был назначен в 2013 году.

За свою карьеру он дважды становился олимпийским чемпионом (1996, 2000), также он является многократным чемпионом мира.