«Дочка» «Газпрома» выделила 158 млн руб. на клуб по настольному теннису

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На сайте госзакупок появилась информация о том, что «Газпром добыча Оренбург» (дочернее общество ПАО «Газпром») выделил более миллиарда рублей на годовой бюджет двух профессиональных спортивных клубов. 158 млн достались клубу по настольному теннису «Факел Газпрома», а еще 907 млн — футбольному «Оренбургу». Но если многомиллионная смета футбольной команды не является крупной для этого вида спорта, то сумма, выделенная на пинг-понг, вызывает серьезные вопросы.

Вскоре после того, как информация о спонсорских контрактах компании появилась в СМИ, записи с сайта госзакупок исчезли, однако корреспонденты «Газеты.Ru» успели сделать скриншоты этих заказов.

Сколько стоит пинг-понг

Для мира настольного тенниса бюджет «Факела» огромен. Больше финансов в этот вид спорта вкладывается только в Китае, который уже многие годы безоговорочно лидирует на международной арене.

При этом, в отличие от того же футбола, российские клубы по настольному теннису практически ничего не зарабатывают сами, даже выигрывая Лигу чемпионов. У футбольных команд есть возможность продавать телетрансляции со своим участием, билеты на стадионы, атрибутику, получать значительные призовые за участие в еврокубках. Настольный теннис в России не показывают по телевизору, участие в международных турнирах не приносит больших денег, да и зрительский интерес к этому спорту ограничен.

Поэтому если затраты на футбол еще имеют какой-то шанс хотя бы частично окупиться, то многомиллионная помощь пинг-понгу — почти чистая благотворительность.

По словам тренера «Факела Газпрома» Валерия Салабаева, средств, выделяемых спонсором, «более чем достаточно».

«Для российского и даже европейского клуба это большие деньги», — сказал специалист «Газете.Ru».

Благодаря существенным финансовым вливаниям клуб четырежды выигрывал Лигу чемпионов (в 2012, 2013, 2015 и в мае 2017 года), а в 2012 году стал обладателем Суперкубка Европы. Успехов «Факел» добился во многом за счет топовых легионеров — Дзюна Мидзутани (Япония), Владимира Самсонова (Белоруссия) и Дмитрия Овчарова (Германия), зарплаты которых составляют немалую часть бюджетных расходов.

На сегодня Овчаров и Самсонов занимают первое и второе места в европейском рейтинге соответственно, а Мидзутани находится на шестой строчке мировой табели о рангах, уступая только четырем китайским игрокам и все тому же Овчарову.

Бывший старший тренер сборной России, а ныне генеральный директор теннисного клуба «Кубань-Седин» Игорь Подносов тоже считает, что сумма, выделяемая «Факелу Газпрома», по меркам настольного тенниса очень велика.

«У них для нашего вида спорта деньги, конечно, огромные. Оренбуржцы привлекли легионеров, в основном русскоязычных. С этого года они изменили своим правилам и пригласили японца, но в основном у них играют наши бывшие соотечественники. Эта команда первая в Европе, и никто с ней ничего сделать не может, туда вкладываются действительно большие средства», — рассказал специалист «Газете.Ru».

Подносов отмечает, что мотивация спонсоров вкладываться в непопулярный в России вид спорта вряд ли имеет что-то общее с рыночной экономикой.

«Не понимаю этого. Знаю западные структуры, там люди, вкладывающие деньги в спорт, имеют определенные льготы. Разговаривая с людьми, я понимаю, что настоящих энтузиастов мало. Люди, вкладывая деньги в клуб, имеют свой интерес, например, просят руководителей регионов дать какой-то подряд — что-то построить, что-то сделать. Ты мне, я — тебе. Пожалуй, это основная мотивация, просто так никто деньги не хочет давать, — заключил Подносов.

Победы, о которых никто не знает

Несмотря на многомиллионный бюджет, официальный сайт клуба практически не содержит контента, в разделах новостей и календаре выступлений вообще отсутствуют записи.

Вопросы также вызывает отсутствие на сайте команды каких-либо контактов: связаться с руководством клуба не представляется возможным. По всей видимости, о существовании клуба и его результатах знают только люди, посещающие специализированные ресурсы.

Помимо перечня официальных партнеров ресурс содержит наполнение лишь в разделе «клуб». Здесь ровно четыре слова «Владимир Кияев — президент клуба» и соответствующее фото. Интересно, что Кияев по совместительству является и генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург». То есть в данном случае один и тот же человек сначала подписывает документы о выделении спонсорских средств, а затем распоряжается, как и куда их направлять непосредственно в «Факеле Газпрома».

Разделы «новости клуба» и «турниры» остаются пустыми с момента появления сайта в российском интернет-пространстве. Небольшие новостные заметки о выигрыше командой четвертого трофея ЛЧ обнаружились лишь на нескольких малопосещаемых региональных порталах. На официальном сайте клуба информации о трофеях нет.

Как настольный теннис увеличил продажи гелия и серы

В официальном ответе, полученном «Газетой.Ru», представители «Газпром добычи Оренбург» заявили, что поддержка спортивных команд позволяет им повышать узнаваемость компании и увеличивать продажи гелия, этана и серы.

«Оренбургские клубы представляют «Газпром добыча Оренбург» во всех крупнейших российских и международных соревнованиях, создавая положительный имидж нашему Обществу, позитивный рекламный образ и широкую узнаваемость в России и за рубежом, — говорится в заявлении. — Международные соревнования всегда привлекают большой круг любителей спорта, представителей бизнеса (особенно в Европе). Как правило, стоимость рекламных услуг определяется статусом компаний, которые рекламируют и которых рекламируют.

Реклама Общества, производящего продукцию, в том числе реализуемую за рубеж, дает свои результаты: в 2015 году увеличены объемы сбыта гелия на 25,6%, одоранта на 4%, этана на 0,2%. В 2016 году эта тенденция роста сохранилась.

Объемы сбыта к достигнутым в предыдущем году увеличились по таким видам продуктов, как одорант на 7,1,%, сера на 3,8%, этан на 1,8%, гелий на 1,3%.

«Оренбург» и «Факел-Газпром» занимаются не только профессиональным спортом. Существенная доля затрат приходится на развитие детско-юношеского спорта. Как именно реклама на майках теннисистов и баннер на сайте помогают продавать столь специфичную продукцию, в документе не уточняется.

По данным российского теннисиста Артема Уточкина, ведущие игроки планеты (а их в «Факеле» как минимум трое) зарабатывают по €150−300 тыс. в год. Правда, Уточкин говорил о временах, когда курс евро был в районе 40 рублей, но даже если предположить, что с тех пор вознаграждения не возросли, лидеры оренбургского клуба должны ежегодно получать до 12 млн рублей.

То есть, очевидно, что большая часть бюджета уходит именно на зарплаты.

«Газпрому» не интересен детский спорт

О несоразмерных и не имеющих отдачи тратах «Газпрома» и его дочерних предприятий на профессиональный спорт говорится уже не первый год в контексте «Зенита», «Оренбурга», «Шальке» и еще десятка команд из разных видов спорта. Известный спортивный функционер, экс-глава московского представительства ФИФА Валерий Чухрий в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что совсем не столь затратному детскому спорту государственные компании почти не уделяют внимания, а на профессиональные клубы не жалеют миллионов.

«У нас в стране совершенно не уделяется внимание детскому спорту и его развитию, — заявил Чухрий. — Когда мы стали страной-организатором футбольного чемпионата мира, было очень много разговоров на тему массовости футбола и его популяризации, но дальше слов дело не дошло.

У «Газпрома» есть даже программа под названием «Футбол для дружбы», но она превратилась в разовую акцию с приглашением футбольных звезд. В ее основе нет ни системы, ни приглашенных детских тренеров и никакой подготовки.

«К сожалению, в России детский и юношеский спорт не привлекают внимания инвесторов, в том числе и “Газпрома”. К примеру, у футбольного клуба “Енисей” годовой бюджет составляет примерно 230−280 млн руб. А на содержание одной детской программы по развитию футбола со школами и тренерами требуется в десятки раз меньше. Трудно поверить, что в стране таких денег нет», — добавил эксперт.