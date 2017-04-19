Мужская сборная России по настольному теннису вышла на чемпионат Европы

В первом матче в Москве россияне Александр Шибаев, Василий Лакеев и Михаил Пайков оказались сильнее со счётом 3−0.

В ответной встрече, которая состоялась в Нови-Саде, сборная России также одержала победу — 3:2. Свои матчи выиграли Григорий Власов, Саади Исмаилов и Вячеслав Буров.

Чемпионат Европы по настольному теннису пройдёт с 13 по 17 сентября 2017 года в Люксембурге.