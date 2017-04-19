Мужская сборная России по настольному теннису вышла на чемпионат Европы
Мужская сборная России по настольному теннису обыграла команду Сербии в квалификации чемпионата Европы и вышла в основной раунд турнира.
В первом матче в Москве россияне Александр Шибаев, Василий Лакеев и Михаил Пайков оказались сильнее со счётом 3−0.
В ответной встрече, которая состоялась в
Чемпионат Европы по настольному теннису пройдёт с 13 по 17 сентября 2017 года в Люксембурге.
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