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19 апреля 2017, 8:04 | Теннис: Настольный теннис | БЕЛТА

Белорусы вышли в элитный раунд командного ЧЕ по настольному теннису

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису завоевала право выступить в элитном дивизионе командного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>19 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Мужская сборная <span class=error>Беларуси</span> по настольному теннису завоевала право выступить в элитном дивизионе командного чемпионата Европы сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В ответном матче нокаут-раунда с командой Венгрии в минском Дворце тенниса белорусские спортсмены уступили с результатом 2:3, но благодаря гостевой победе 3:1 идут дальше. В стартовом домашнем поединке лидер белорусской команды Владимир Самсонов, которому 17 апреля исполнился 41 год, уверенно переиграл Адама Шуди 3:0 (11:6, 1:7, 11:3), затем Павел Платонов взял верх над Кристианом Надем — 3:1 (14:12, 10:12, 11:5, 11:2), после чего до общей виктории хозяевам оставалось одержать всего одну победу. Однако венгры сумели собраться и не только сравняли счет, но и добились общей победы — Александр Ханин уступил Нандору Эшеки — 1:3 (13:11, 10:12, 12:14, 6:11), Глеб Шамрук проиграл Надю — 1:3 (11:13, 10:12, 11:8, 7:11), а Платонов в решающей встрече с Адамом Шуди вел по сетам 2:0, но в итоге не смог довести дело до победы — 2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 11:13, 3:11).

Женская сборная Беларуси также завоевала право играть в элитном дивизионе командного чемпионата Старого Света, победив 10 апреля в Минске соперниц из Уэльса с «сухим» счетом 3:0. Турнир 16 сильнейших команд континента пройдет 13—17 сентября в Люксембурге.

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Новости Настольного тенниса

Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису

Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису проведет сегодня решающий матч за выход в элитный дивизион командного чемпионата Европы против команды Венгрии. Встреча начнется в 19.00 в минском Дворце тенниса, вход на трибуны свободный, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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