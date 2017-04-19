Белорусы вышли в элитный раунд командного ЧЕ по настольному теннису

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В ответном матче нокаут-раунда с командой Венгрии в минском Дворце тенниса белорусские спортсмены уступили с результатом 2:3, но благодаря гостевой победе 3:1 идут дальше. В стартовом домашнем поединке лидер белорусской команды Владимир Самсонов, которому 17 апреля исполнился 41 год, уверенно переиграл Адама Шуди 3:0 (11:6, 1:7, 11:3), затем Павел Платонов взял верх над Кристианом Надем — 3:1 (14:12, 10:12, 11:5, 11:2), после чего до общей виктории хозяевам оставалось одержать всего одну победу. Однако венгры сумели собраться и не только сравняли счет, но и добились общей победы — Александр Ханин уступил Нандору Эшеки — 1:3 (13:11, 10:12, 12:14, 6:11), Глеб Шамрук проиграл Надю — 1:3 (11:13, 10:12, 11:8, 7:11), а Платонов в решающей встрече с Адамом Шуди вел по сетам 2:0, но в итоге не смог довести дело до победы — 2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 11:13, 3:11).