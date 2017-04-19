Белорусы вышли в элитный раунд командного ЧЕ по настольному теннису
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису завоевала право выступить в элитном дивизионе командного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В ответном матче
Женская сборная Беларуси также завоевала право играть в элитном дивизионе командного чемпионата Старого Света, победив 10 апреля в Минске соперниц из Уэльса с «сухим» счетом 3:0. Турнир 16 сильнейших команд континента пройдет
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