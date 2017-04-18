Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису проведет сегодня решающий матч за выход в элитный дивизион командного чемпионата Европы против команды Венгрии. Встреча начнется в 19.00 в минском Дворце тенниса, вход на трибуны свободный, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первая игра этих соперников, состоявшаяся в Венгрии 10 апреля, завершилась победой белорусов со счетом 3:1. Лидер белорусской дружины Владимир Самсонов одержал тогда две виктории, еще один балл завоевал Александр Ханин, а Павел Платонов свой поединок проиграл. В сегодняшнюю заявку тренер сборной Беларуси Андрей Воробьев включил также Глеба Шамрука.
Женская сборная Беларуси уже завоевала право играть в элитной дивизионе командного чемпионата Старого Света, победив 10 апреля в Минске соперниц из Уэльса с «сухим» счетом 3:0.
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