Сборная Беларуси сыграет с венграми за выход в элиту командного ЧЕ по настольному теннису

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Первая игра этих соперников, состоявшаяся в Венгрии 10 апреля, завершилась победой белорусов со счетом 3:1. Лидер белорусской дружины Владимир Самсонов одержал тогда две виктории, еще один балл завоевал Александр Ханин, а Павел Платонов свой поединок проиграл. В сегодняшнюю заявку тренер сборной Беларуси Андрей Воробьев включил также Глеба Шамрука.

Женская сборная Беларуси уже завоевала право играть в элитной дивизионе командного чемпионата Старого Света, победив 10 апреля в Минске соперниц из Уэльса с «сухим» счетом 3:0.