Белоруски вышли в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по настольному теннису вышла в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче
Мужская сборная Беларуси также близка к выходу в элитный дивизион ЧЕ-2017. В первом матче
По итогам первого квалификационного этапа обе белорусские сборные заняли вторые места в своих группах.
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