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11 апреля 2017, 10:58 | Теннис: Настольный теннис | БЕЛТА

Белоруски вышли в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по настольному теннису вышла в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче плей-офф белорусские спортсменки уверенно переиграли в минском Дворце тенниса команду Уэльса со счетом 3:0. Победы в своих поединках одержали Виктория Павлович, Дарья Триголос и Алина Орловская. Теперь подопечные Татьяны Петкевич в Люксембурге будут сражаться за награды континентального командного первенства в сентябре.

Мужская сборная Беларуси также близка к выходу в элитный дивизион ЧЕ-2017. В первом матче плей-офф в гостях у команды Венгрии белорусы выиграли с результатом 3:1. Снова подтвердил свой высокий класс лидер белорусской команды Владимир Самсонов, одержавший две виктории, еще одна на счету Александра Ханина, а вот Павел Платонов потерпел поражение. Ответная встреча белорусских и венгерских мастеров малой ракетки состоится 18 апреля в Минске.

По итогам первого квалификационного этапа обе белорусские сборные заняли вторые места в своих группах.

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