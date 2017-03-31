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31 марта 2017, 15:14 | Теннис: Настольный теннис | ТАСС

ФНТР выдвинула шестерых кандидатов в комитеты Международной федерации настольного тенниса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) направила заявку в Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) на шестерых своих представителей, которые будут претендовать на места в различных комитетах ITTF на майских выборах организации. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФНТР Роман Марков.

31 мая в немецком Дюссельдорфе состоятся выборы нового руководства ITTF, а 31 марта истекает срок подачи заявок в ITTF от национальных федераций.

«В начале апреля у нас будет исполком, где будет формально утвержден состав людей, которые будут рекомендованы для работы в ITTF, — заметил Марков. — Но в связи с тем, что срок подачи заявок завершается, мы вынуждены были отправить документы уже сейчас».

«Некоторые наши кандидаты уже сейчас работают в комитетах международной федерации в качестве наблюдателей», — добавил собеседник агентства.

По словам Маркова, ФНТР рекомендовала Яна Зубаря в комитет ITTF по оборудованию, Алексея Ломаева — в медиакомитет, Татьяну Лунину — в комитет по паралимпийскому настольному теннису, Александра Зарянова — в комитет по правилам, Кирилла Мазаева — в комитет по судейству, Светлану Федорову-Гринберг — в комитет ветеранов.
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