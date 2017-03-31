ФНТР выдвинула шестерых кандидатов в комитеты Международной федерации настольного тенниса

31 мая в немецком Дюссельдорфе состоятся выборы нового руководства ITTF, а 31 марта истекает срок подачи заявок в ITTF от национальных федераций.

«В начале апреля у нас будет исполком, где будет формально утвержден состав людей, которые будут рекомендованы для работы в ITTF, — заметил Марков. — Но в связи с тем, что срок подачи заявок завершается, мы вынуждены были отправить документы уже сейчас».

«Некоторые наши кандидаты уже сейчас работают в комитетах международной федерации в качестве наблюдателей», — добавил собеседник агентства.