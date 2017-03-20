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20 марта 2017, 10:17 | Теннис: Настольный теннис | «Прессбол»

Настольный теннис. Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Беларуси

В финальном матче Belarus Open белорус Владимир Самсонов обыграл 33-летнего представителя Польши Ван Цзен И — 4:2 (11:8, 11:5, 8:11, 9:11, 11:5, 11:5).

Владимир Самсонов и Ван Цзен И уже встречались в финале Belarus Open в 2014 году. Тогда победу праздновал также белорус. Владимир Самсонов стал четырехкратным победителем одиночного разряда на открытом чемпионате Беларуси.

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