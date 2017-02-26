Турнир по настольному теннису ТОП-12 состоялся в Алматы
В Алматы завершился традиционный республиканский турнир сильнейших мастеров маленькой ракетки ТОП-12.
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Три дня в зале Федерации настольного тенниса РК 12 мужчин и 12 женщин по круговой системе разыгрывали места в турнирной таблице. До предпоследнего 10-го тура лидером был мастер спорта Самат Бейсенов (Алматы) и многое решалось в его очном поединке с действующим чемпионом страны Денисом Жолудевым (ВКО). Денис уверенно провел матч и выиграл со счетом 4:1. Теперь судьба первого места зависила от встречи Тимура Кельбуганова с Денисом Жолудевым. Проявив волю к победе, Денис переиграл Тимура (счет 4:3) и занял первое место. Самат второй, Тимур третий.
Среди женщин первое место разыграли карагандинки, чемпионка Казахстана Наталья Сладкова и серебряный призер чемпионата страны 2016 года Юлия Гац. Допустив меньше ошибок, навязав сопернице свой стиль игры победу со счетом 4:1 праздновала Юлия. На третьем месте мастер спорта из
Теперь кандидаты в национальную сборную Казахстана приступают к
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