Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/table-tennis/28881268/
24 февраля 2017, 12:41 | Теннис: Настольный теннис | Советский спорт

В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша

На турнире Мирового тура Qatar Open установлен рекорд по количеству выполненных ударов в одном розыгрыше.

В первом раунде соревнований голландка китайского происхождения Ли Цзи и японка Хитоми Сато разыгрывали одно очко на протяжении 10 минут и 13 секунд, сообщает RT на русском. За это время спортсменки совершили 766 ударов по мячу.

Победитель розыгрыша так и не был определен, так как с трибун на пол был брошен мяч, из-за чего арбитр прервал теннисисток.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 февраля

«Известно, что Митрион — алкоголик». Американские фанаты ММА – о срыве боя Емельяненко – Митрион

Павел Буре: Американское гражданство мне не нужно и вот почему...

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас