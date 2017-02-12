Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/table-tennis/28747606/
12 февраля 2017, 17:51 | Теннис: Настольный теннис | Sports.kz

Алматы победил на турнире по настольному теннису в Бишкеке

В Бишкеке продолжается детский клубный чемпионат по настольному теннису, посвященный памяти бывшего председателя Комитета по кадрам Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Юрия Алексеевича Посевина.

В Бишкеке продолжается детский клубный чемпионат по настольному теннису посвященный памяти бывшего председателя Комитета по кадрам Международной федерации настольного тенниса (<span class=error>ITTF</span>) Юрия Алексеевича <span class=error>Посевина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня завершились командные соревнования среди юных теннисистов Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Первое место заняла сборная Алматы (Анель Бахыт, Максим Прадедов и Евгений Тимченко), на втором месте клуб «Масанчи» из Жамбылской области (Искандер Харки, Муслим Харки, Маджит Харки) и на третьем сборная Жамбылской области (Айкерим Асыкбек, Есенгельды Рамазанов и Алнуррашид Садуакасов). Завтра определятся чемпионы и призеры в личных соревнованиях.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Настольного тенниса

Тренерский штаб сборной России по настольному теннису будет сохранен

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Тренерский штаб сборной России по настольному теннису не претерпит изменений. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.
Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Британский боксер ждет, когда Головкин соберет все пояса

СМИ назвали победу Жакиянова «огромным сюрпризом»

Хаттон показал лицо Жакиянова после боя с Уорреном