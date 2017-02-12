Алматы победил на турнире по настольному теннису в Бишкеке
В Бишкеке продолжается детский клубный чемпионат по настольному теннису, посвященный памяти бывшего председателя Комитета по кадрам Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Юрия Алексеевича Посевина.
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Сегодня завершились командные соревнования среди юных теннисистов Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Первое место заняла сборная Алматы (Анель Бахыт, Максим Прадедов и Евгений Тимченко), на втором месте клуб «Масанчи» из Жамбылской области (Искандер Харки, Муслим Харки, Маджит Харки) и на третьем сборная Жамбылской области (Айкерим Асыкбек, Есенгельды Рамазанов и Алнуррашид Садуакасов). Завтра определятся чемпионы и призеры в личных соревнованиях.
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