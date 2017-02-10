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10 февраля 2017, 14:44 | Теннис: Настольный теннис | ТАСС

Тренерский штаб сборной России по настольному теннису будет сохранен

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Тренерский штаб сборной России по настольному теннису не претерпит изменений. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

В пятницу Бабаков был переизбран на должность президента организации.

«Тренерский штаб на данный момент сохранится. Мы проявляем последовательность и даем тренерам проявить себя. Но надо обязательно искать молодых, взращивать их и воспитывать», — сказал Бабаков.

Российские спортсмены не смогли завоевать медали Олимпиады-2016 в настольном теннисе, лучшим из россиян стал Александр Шибаев, который дошел до третьего раунда.
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