Тренерский штаб сборной России по настольному теннису будет сохранен

В пятницу Бабаков был переизбран на должность президента организации.

«Тренерский штаб на данный момент сохранится. Мы проявляем последовательность и даем тренерам проявить себя. Но надо обязательно искать молодых, взращивать их и воспитывать», — сказал Бабаков.

Российские спортсмены не смогли завоевать медали Олимпиады-2016 в настольном теннисе, лучшим из россиян стал Александр Шибаев, который дошел до третьего раунда.