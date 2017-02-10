Бабаков: Командный ЧМ по настольному теннису 2020 года может пройти в России

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«Мы будем делать все возможное, чтобы провести командный чемпионат мира 2020 года в России. Для нас это важное мероприятие, и это вполне реально. Наши шансы отличные», — сказал Бабаков.

Ранее Бабаков был переизбран на пост главы ФНТР. Также на конференции были заслушаны отчеты Бабакова и главного тренера сборной России Сергея Астахова по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.