Бабаков: Командный ЧМ по настольному теннису 2020 года может пройти в России
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Россия является одним из претендентов на проведение командного чемпионата мира по настольному теннису 2020 года и имеет отличные шансы на его проведение. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков.
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«Мы будем делать все возможное, чтобы провести командный чемпионат мира 2020 года в России. Для нас это важное мероприятие, и это вполне реально. Наши шансы отличные», — сказал Бабаков.
Ранее Бабаков был переизбран на пост главы ФНТР. Также на конференции были заслушаны отчеты Бабакова и главного тренера сборной России Сергея Астахова по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.
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