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10 февраля 2017, 14:02 | Теннис: Настольный теннис | ТАСС

Бабаков переизбран на пост главы Федерации настольного тенниса России

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Александр Бабаков единогласно переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР) на новый срок. Об этом стало известно в ходе отчетно-выборной конференции, которая проходит в пятницу в Москве в здании Олимпийского комитета России.

Первым <nobr>вице-президентом</nobr> организации стал Олег Завалюев. Увеличить
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Первым вице-президентом организации стал Олег Завалюев.

На конференции были заслушаны отчеты Бабакова и главного тренера сборной России Сергея Астахова по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.

Бабаков возглавляет ФНТР с 2014 года.

Российские спортсмены не смогли завоевать медали Олимпиады-2016 в настольном теннисе, лучшим из россиян стал Александр Шибаев, который дошел до третьего раунда.
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