Бабаков переизбран на пост главы Федерации настольного тенниса России

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Первым вице-президентом организации стал Олег Завалюев.

На конференции были заслушаны отчеты Бабакова и главного тренера сборной России Сергея Астахова по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.

Бабаков возглавляет ФНТР с 2014 года.

Российские спортсмены не смогли завоевать медали Олимпиады-2016 в настольном теннисе, лучшим из россиян стал Александр Шибаев, который дошел до третьего раунда.