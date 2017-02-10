Бабаков переизбран на пост главы Федерации настольного тенниса России
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Александр Бабаков единогласно переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР) на новый срок. Об этом стало известно в ходе
отчетно-выборной конференции, которая проходит в пятницу в Москве в здании Олимпийского комитета России.
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На конференции были заслушаны отчеты Бабакова и главного тренера сборной России Сергея Астахова по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.
Бабаков возглавляет ФНТР с 2014 года.
Российские спортсмены не смогли завоевать медали Олимпиады-2016 в настольном теннисе, лучшим из россиян стал Александр Шибаев, который дошел до третьего раунда.
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