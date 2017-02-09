Герасименко поднялся в рейтинге Международной федерации настольного тенниса
После победы в Финале мирового тура в Венгрии казахстанец Кирилл Герасименко улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (возраст до 21 года) и занимает 11-е место в мире.
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Рейтинг за февраль возглавляет Фан Жэнь Дун (Китай), на втором месте Уго Кальдерано (Бразилия), на третьем — Юто Мурамацу (Япония).
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