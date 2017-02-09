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9 февраля 2017, 13:39 | Теннис: Настольный теннис | Sports.kz

Герасименко поднялся в рейтинге Международной федерации настольного тенниса

После победы в Финале мирового тура в Венгрии казахстанец Кирилл Герасименко улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (возраст до 21 года) и занимает 11-е место в мире.

После победы в Финале мирового тура в Венгрии <span class=error>казахстанец</span> Кирилл Герасименко улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (возраст до 21 года) и занимает 11-е место в мире. Увеличить
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Рейтинг за февраль возглавляет Фан Жэнь Дун (Китай), на втором месте Уго Кальдерано (Бразилия), на третьем — Юто Мурамацу (Япония).

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