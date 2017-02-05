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5 февраля 2017, 23:21 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Шибаев стал вторым на Континентальном кубке-2017 по настольному теннису

Россиянин Александр Шибаев занял второе место на Континентальном кубке-2017 по настольному теннису ITTF Europe Top 16, который проходил во Франции.

В финале Шибаев проиграл немцу Дмитрию Овчарову со счетом 2:4 (8:11, 14:12, 5:11, 13:11, 8:11, 8:11). Третье место занял француз Симон Гози.

У женщин голландка Ли Цзе победила в финале немку Петриссу Солью. Третьей стала еще одна представительница Германии Сабин Уинтер.
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