Турнир «Топ-16» по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой

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На предварительном этапе участники «Топ-16» разбиты на группы, по итогам которых определятся четвертьфиналисты — далее соревнования продолжатся по системе плей-офф. Призовой фонд мужского и женского турниров составляет по €25 тысяч, из которых 5 тыс. достанутся победителю. Соревнования пройдут на «Азюр-Арене» в Антибе — курортном городе на Лазурном берегу Франции.

В коммерческом турнире «Топ-16» принимают участие лучшие теннисисты континента, в нынешнем сезоне представляющие 17 стран. Впрочем, женские соревнования пропустят несколько сильных участниц — первый номер европейского рейтинга и шестая «ракетка» мира, вице- чемпионка Игр 2016 года в команде Хань Ин из Германии, а также румынка Элизабета Самара.

Главным фаворитом мужского турнира является Дмитрий Овчаров из Германии, у которого в конкурентах — другие ветераны настольного тенниса белорус Владимир Самсонов и соотечественник Тимо Болль. Рейтинг-фавориты женского турнира — Ху Мелек из Турции и немка Петрисса Солья, серебряный призер Олимпийских игр в команде. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Шибаев в 1/16 финала одиночного разряда уступил немцу Боллю.

Турнир «Топ-16» является отборочным на Кубок мира, который в нынешнем году будет разыгран в октябре в бельгийском Льеже (мужчины) и канадском Йорке (женщины). На Кубок мира пробьются три лучших теннисиста Европы, но не более двух от одной страны. В Антибе тремя спортсменами, впрочем, представлены лишь Германия и Португалия в мужском турнире.

Первый Кубок Европы по настольному теннису прошел в 1971 году в Задаре (Югославия), в прошлом году победителями стали Овчаров и Яньфэй Шэнь из Испании. Александр Шибаев год назад занял третье место.