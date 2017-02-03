Турнир «Топ-16» по настольному теннису стартует с участием Шибаева и Михайловой
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кубок Европы «Топ-16» по настольному теннису стартует в пятницу во французском Антибе. В числе 16 участников мужского и женского турнира — сильнейшие теннисисты страны — Александр Шибаев и Полина Михайлова, которые в случае попадания в тройку призеров получат путевки на Кубок мира.
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На предварительном этапе участники «Топ-16» разбиты на группы, по итогам которых определятся четвертьфиналисты — далее соревнования продолжатся по системе
В коммерческом турнире «Топ-16» принимают участие лучшие теннисисты континента, в нынешнем сезоне представляющие 17 стран. Впрочем, женские соревнования пропустят несколько сильных участниц — первый номер европейского рейтинга и шестая «ракетка» мира, вице- чемпионка Игр 2016 года в команде Хань Ин из Германии, а также румынка Элизабета Самара.
Главным фаворитом мужского турнира является Дмитрий Овчаров из Германии, у которого в конкурентах — другие ветераны настольного тенниса белорус Владимир Самсонов и соотечественник Тимо Болль.
Турнир «Топ-16» является отборочным на Кубок мира, который в нынешнем году будет разыгран в октябре в бельгийском Льеже (мужчины) и канадском Йорке (женщины). На Кубок мира пробьются три лучших теннисиста Европы, но не более двух от одной страны. В Антибе тремя спортсменами, впрочем, представлены лишь Германия и Португалия в мужском турнире.
Первый Кубок Европы по настольному теннису прошел в 1971 году в Задаре (Югославия), в прошлом году победителями стали Овчаров и Яньфэй Шэнь из Испании. Александр Шибаев год назад занял третье место.
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