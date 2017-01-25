Белорусы проиграли хорватам в квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису

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В домашнем матче с командой Хорватии белорусы не смогли выиграть ни одного поединка: Владимир Самсонов уступил Томиславу Пуцару со счетом 1:3.

Павел Платонов выигрывал 2:0 у Фране Коича, но не удержал преимущества, проиграв в итоге 2:3.

Александр Ханин потерпел поражение от Андрея Гачины с «сухим» счетом 0:3.

В первом туре соревнований группы D белорусы с таким же результатом уступили хорватам в Загребе. В двух других матчах сборная Беларуси обыграла команду Израиля с одинаковым счетом 3:0 (дома и в гостях). Белорусы завершили квалификацию на втором месте и поборются за место в элитном дивизионе континентального первенства в стыковом матче. Соперник определится после завершения квалификационного этапа. Заключительная встреча в группе D между хорватами и израильтянами состоится 7 марта. Положение команд перед ней таково: Хорватия — 6 очков (3 матча), Беларусь — 6 (4), Израиль — 3 (3).

Женская сборная Беларуси в своем предпоследнем матче квалификационной группы С проиграла в Москве россиянкам 1:3. Единственное очко принесла белорускам Надежда Богданова, победившая чемпионку России Ольгу Воробьеву. Заключительную встречу квалификации ЧЕ белорусские спортсменки проведут 7 марта в Минске с командой Болгарии. Результат этой игры не имеет турнирного значения — россиянки обеспечили себе первое место, а белоруски финишируют на второй позиции и будут пробиваться в элиту через плей-офф. Турнирное положение: Россия — 8 (4), Беларусь — 4 (3), Болгария — 3 (3).

Финальный этап командного чемпионата Европы пройдет в середине сентября в Люксембурге.

Фото Оксаны Манчук.