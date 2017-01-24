Казахстанец впервые победил в мировом туре по настольному теннису
Представитель Астаны Кирилл Герасименко впервые в истории Казахстана стал победителем ITTF World Tour по настольному теннису, сообщает столичное Управление физической культуры и спорта.
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Первый в этом сезоне этап мирового тура завершился в Будапеште. В категории до 21 года Герасименко в финале со счетом 3:2 победил француза Аккузу Кана.
«Я очень рад, что смог обыграть сильнейших соперников со всего мира и стать чемпионом. В последних играх борьба была очень сложная. Но я не мог упустить свой шанс, в трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях, которые также все являются спортсменами», — прокомментировал Герасименко.
Напомним, 20-летний Герасименко принимал участие в Олимпийских играх-2016 в
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