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24 января 2017, 15:00 | Теннис: Настольный теннис | Vesti.kz

Казахстанец впервые победил в мировом туре по настольному теннису

Представитель Астаны Кирилл Герасименко впервые в истории Казахстана стал победителем ITTF World Tour по настольному теннису, сообщает столичное Управление физической культуры и спорта.

Кирилл Герасименко принимал участие в Олимпиаде в Рио. Увеличить
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Первый в этом сезоне этап мирового тура завершился в Будапеште. В категории до 21 года Герасименко в финале со счетом 3:2 победил француза Аккузу Кана.

«Я очень рад, что смог обыграть сильнейших соперников со всего мира и стать чемпионом. В последних играх борьба была очень сложная. Но я не мог упустить свой шанс, в трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях, которые также все являются спортсменами», — прокомментировал Герасименко.

Напомним, 20-летний Герасименко принимал участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, выбыв в первом круге соревнований.

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