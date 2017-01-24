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24 января 2017, 15:12 | Теннис: Настольный теннис | БЕЛТА

Белорусы матчем с хорватами завершат квалификацию командного ЧЕ по настольному теннису

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису завершает квалификационный этап командного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнирное положение перед сегодняшней встречей: <span class=error>Беларусь</span> — 5 очков (3 матча) Хорватия — 4 (2) Израиль — 3 (3). В заключительном матче квалификационного раунда сборная Хорватии 7 марта примет у себя дома израильтян. Увеличить
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Сегодня в минском Дворце тенниса белорусы сыграют с фаворитом группы D сборной Хорватии. В составе белорусской команды сыграет ее лидер Владимир Самсонов. Кроме него в заявку включены Павел Платонов, Александр Ханин и Глеб Шамрук. Сборные Беларуси и Хорватии уже встречались 1 ноября в Загребе, и тогда белорусы, играя без Владимира Самсонова, уступили со счетом 0:3. Еще в двух матчах этого турнира белорусы дома и в гостях переиграли команду Израиля с тем же сухим результатом 3:0.

Турнирное положение перед сегодняшней встречей: Беларусь — 5 очков (3 матча), Хорватия — 4 (2), Израиль — 3 (3). В заключительном матче квалификационного раунда сборная Хорватии 7 марта примет у себя дома израильтян.

Женская команда Беларуси две свои игры в группе С завершила со счетом 3:0: победила в Софии спортсменок Болгарии, а в Минске уступила россиянкам. Сегодня белоруски сыграют в Москве против российской сборной, а 7 марта примут в Минске болгарок. Турнирное положение: Россия — 6 (3), Беларусь — 3 (2), Болгария — 3 (3).

В элитном дивизионе у мужчин и женщин играют по 30 команд, разделенных на 10 групп. Победители групп остаются в числе сильнейших, команды, занявшие третьи места, переходят во второй дивизион, а вторые дружины проведут матчи плей-офф, победители которых будут играть в элите, проигравшие — во втором по рангу дивизионе континентального первенства.

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