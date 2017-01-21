Кирилл Герасименко: В трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях

В Будапеште завершился первый в этом сезоне мировой тур по настольному теннису. В турнире до 21 года спортсмен спецшколы высшего спортивного мастерства Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 (17:15, 6:11, 6:11, 11:7, 15:13) победил француза Аккузу Кана и стал чемпионом.



Путь к финалу спортсмен начал с первой победой над датчанином, которого обыграл со счетом 3:0. Во второй игре (в турнире до 21 года) Кирилл Герасименко со счетом 3:1 победил россиянина Саади Исмаилова. Далее последовала победа над Бельгийским спортсменом Алегро Мартини, которого спортсмен одолел со счетом 3:2. В полуфинале мирового тура по настольному теннису спортсмену достался сильный соперник из России Константин Чернов, но и в этом матче наш спортсмен оказался лучше и переиграл своего оппонента со счетом 3:1.



«Я очень рад, что смог обыграть сильнейших соперников со всего мира и стать чемпионом. В последних играх борьба была очень сложная. Но я не мог упустить свой шанс, в трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях, которые также все являются спортсменами», — поделился Кирилл Герасименко.