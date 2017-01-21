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21 января 2017, 10:39 | Теннис: Настольный теннис | Sports.kz

Кирилл Герасименко: В трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях

Столичный спортсмен стал чемпионом мирового тура по настольному теннису. Кирилл Герасименко стал первым игроком в истории Казахстана, который появился в финале «ITTF World Tour» и стал чемпионом, сообщает пресс-служба специализированной школы высшего спортивного мастерства в Астане.

Столичный спортсмен стал чемпионом мирового тура по настольному теннису. Кирилл Герасименко стал первым игроком в истории Казахстана который появился в финале <span class=error>ITTF</span> World <span class=error>Tour</span> и стал чемпионом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> специализированной школы высшего спортивного мастерства в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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В Будапеште завершился первый в этом сезоне мировой тур по настольному теннису. В турнире до 21 года спортсмен спецшколы высшего спортивного мастерства Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 (17:15, 6:11, 6:11, 11:7, 15:13) победил француза Аккузу Кана и стал чемпионом.

Путь к финалу спортсмен начал с первой победой над датчанином, которого обыграл со счетом 3:0. Во второй игре (в турнире до 21 года) Кирилл Герасименко со счетом 3:1 победил россиянина Саади Исмаилова. Далее последовала победа над Бельгийским спортсменом Алегро Мартини, которого спортсмен одолел со счетом 3:2. В полуфинале мирового тура по настольному теннису спортсмену достался сильный соперник из России Константин Чернов, но и в этом матче наш спортсмен оказался лучше и переиграл своего оппонента со счетом 3:1.

«Я очень рад, что смог обыграть сильнейших соперников со всего мира и стать чемпионом. В последних играх борьба была очень сложная. Но я не мог упустить свой шанс, в трудные моменты я думал о родителях, о своих братьях, которые также все являются спортсменами», — поделился Кирилл Герасименко.

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