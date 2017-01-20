Долгих/Михайлова взяли бронзу на этапе Мирового тура по настольному теннису в Венгрии
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Россиянки Мария Долгих и Полина Михайлова не смогли выйти в финал на этапе Мирового тура по настольному теннису, который проходит в Венгрии.
Долгих и Михайлова в полуфинале уступили китаянкам Чэнь Синтун и Ли Цзя И — 0−3 (5:11, 7:11, 2:11).
По формату матч за третье место не предусмотрен, поэтому пары, проигравшие в полуфинале, автоматически становятся бронзовыми призерами.
В финале китайская пара встретится со шведкой Матильдой Экхольм и венгеркой Георгиной Потой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter