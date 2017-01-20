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20 января 2017, 18:46 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Долгих/Михайлова взяли бронзу на этапе Мирового тура по настольному теннису в Венгрии

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Россиянки Мария Долгих и Полина Михайлова не смогли выйти в финал на этапе Мирового тура по настольному теннису, который проходит в Венгрии.

Долгих и Михайлова в полуфинале уступили китаянкам Чэнь Синтун и Ли Цзя И — 0−3 (5:11, 7:11, 2:11).

По формату матч за третье место не предусмотрен, поэтому пары, проигравшие в полуфинале, автоматически становятся бронзовыми призерами.

В финале китайская пара встретится со шведкой Матильдой Экхольм и венгеркой Георгиной Потой.
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