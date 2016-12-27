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27 декабря 2016, 15:40 | Теннис: Настольный теннис | Sports.kz

Турнир среди любителей по настольному теннису прошел в Астане

Открытая единая лига настольного тенниса «Самрук» проходит уже третий год подряд, начиная с 2014 года. В качестве организатора данного чемпионата выступало общественное объединение «Клуб настольного тенниса «Astana», сообщает пресс-служба АО «РТРК «Казахстан»».

Открытая единая лига настольного тенниса <span class=error>Самрук</span> проходит уже третий год подряд начиная с 2014 года. В качестве организатора данного чемпионата выступало общественное объединение Клуб настольного тенниса Astana сообщает <nobr>пресс-служба </nobr>АО <span class=error>РТРК</span> Казахстан. Увеличить
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В этом году в соревнованиях принимали участие 16 команд: государственные и негосударственные организации, национальные компании и их дочерние организации, клубы — созданные в коллективах физкультуры, учебных заведениях, а так же коммерческие и некоммерческие предприятия и другие, среди которых были заявлены спортсмены с Павлодара, Караганды, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Петропавловска. В течении четырех месяцев, начиная с 3 сентября по 24 декабря т.г. турнир проходил в стенах спортивного центра «Nazarbayev University» и Физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В составе вышеуказанных команд принимали участие мастера малой ракетки: Маргарита Харечко, Геннадий Герасименко, Максим Пахно, Алмаз Садыков, Асхат Искаков, Дарья Жукова и другие.

На протяжении всего сезона чемпионата, команды не уступали друг другу, была очень напряженная борьба и лишь заключительный 3 этап play off определил победителей и призеров турнира.

24 декабря т.г., в финальном этапе, золото чемпионата досталось команде «Байтерек», на втором месте в турнирной таблице расположилась команда ТОО «Ерсул и К», и обладателями бронзовых медалей стали спортсмены из команды АО «РТРК «Казахстан» соответственно. Лучшим игроком ОЕЛНТ «Самрук» был признан Максим Пахно из команды АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». В номинациях «Сплоченная команда» и «Дисциплинированная команда» были награждены РГП «Казаэронавигация» и команда «Думан».

Победителей на торжественном закрытии ОЕЛНТ «Самрук» награждали почетные гости: заместитель председателя Общественного объединения «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» в г. Астана — Даулет Амирханович Темырханов и генеральный директор АО «Акмолинский вагоноремонтный завод» — Болат Рахимбергенович Курманалиев.

Открытая единая лига настольного тенниса «Самрук» является традиционным чемпионатом и в следующем году возьмет свой старт в начале мая месяца 2017 года. В перспективе планируется внести изменения в положение о проведении соревнований, сам формат чемпионата обретет новый облик, команды будут играть в двух разных лигах соответственно (Супер и Высшая лига).

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