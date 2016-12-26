Токаев избран президентом Федерации настольного тенниса РК
Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан возглавил
Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики Казахстан. Такое решение было принято на внеочередной Конференции федерации, которая состоялась сегодня, 26 декабря, в Астане, сообщает пресс-служба НОК.
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«Выражаю благодарность участникам Конференции за продуктивную работу и за доверие, оказанное мне сегодня. Для нас наступил новый четырехлетний этап. Впереди нас ждут главные соревнования на Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году. Нам предстоит вместе проделать огромный путь по улучшению результатов настольного тенниса. Поэтому считаю необходимым укрепление
Участники конференции обсудили текущие вопросы развития настольного тенниса в Казахстане. Также на конференции был утвержден новый устав и избран состав исполнительного комитета федерации.
Напомним, в этом году Казахстан в настольном теннисе завоевал путевку на Олимпийские Игры. В
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