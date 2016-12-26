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26 декабря 2016, 11:20 | Теннис: Настольный теннис | Sports.kz

Токаев избран президентом Федерации настольного тенниса РК

Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан возглавил Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики Казахстан. Такое решение было принято на внеочередной Конференции федерации, которая состоялась сегодня, 26 декабря, в Астане, сообщает пресс-служба НОК.

Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан возглавил <nobr>Касым-Жомарт</nobr> <span class=error>Токаев</span> председатель Сената Парламента Республики Казахстан. Такое решение было принято на внеочередной Конференции федерации которая состоялась сегодня 26 декабря в <span class=error>Астане</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>НОК</span>. Увеличить
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Касым-Жомарт Токаев на этом посту сменил Бактыкожу Измухамбетова. Кроме того, сегодня был избран руководящий орган федерации. Генеральным секретарем стал Данияр Абулгазин.

«Выражаю благодарность участникам Конференции за продуктивную работу и за доверие, оказанное мне сегодня. Для нас наступил новый четырехлетний этап. Впереди нас ждут главные соревнования на Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году. Нам предстоит вместе проделать огромный путь по улучшению результатов настольного тенниса. Поэтому считаю необходимым укрепление материально-технической базы в регионах и развитие региональных федераций, повышение квалификации кадров тренерского состава, обеспечение наших спортсменов качественными условиями тренировок, развитие международного сотрудничества и усиление позиций Казахстана на мировой спортивной арене в настольном теннисе. Одна из основных задач Федерации — популяризация настольного тенниса в нашей стране, придание этому виду спорта массового характера. Также важна организация обмена опытом и лучших практик в сфере развития настольного тенниса», — отметил К. Токаев.

Участники конференции обсудили текущие вопросы развития настольного тенниса в Казахстане. Также на конференции был утвержден новый устав и избран состав исполнительного комитета федерации.

Напомним, в этом году Казахстан в настольном теннисе завоевал путевку на Олимпийские Игры. В Рио-де-Жанейро Казахстан представлял Кирилл Герасименко.

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