Первый в Казахстане мужчина-синхронист с трудом отстоял чемпионский титул

В прошлом году первым победителем республиканского турнира на тот момент стал 12-летний подросток Эдуард Ким, выступавший в дуэте с титулованной казахстанской спортсменкой, капитаном сборной Казахстана Кристиной Тыныбаевой. Тогда дуэт из Астаны без особых проблем выиграли золотые медали первенства РК. В нынешнего года Эдуард Ким выступает со своей ровесницей Кариной Магруповой. Несмотря на юный возраст, столичная смешанная пара считается мэтрами казахстанского синхронного плавания.

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Правда, на нынешнем чемпионате страны им пришлось не сладко. В Алматы подготовили свою смешанную пару, в которую вошли бронзовый призер Азиатских игр-2014 Айгерим Исаева и бывший ватерполист Олжас Маханбетияров. Они дали настоящий бой лидерам. По итогам выступления дуэт из южной столицы набрал в сумме 72,4333 балла (за исполнение — 22,8000; за артистизм — 28,9333; за сложность — 20,7000). Но гости из Астаны оказались чуть удачливее и вновь выиграли золотые медали — 73,6333 (22,1000; 29,3333; 22,2000).