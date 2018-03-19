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09:42 (мск), источник: Sports.kz

Первый в Казахстане мужчина-синхронист с трудом отстоял чемпионский титул

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по синхронному плаванию. Второй раз в истории в нем приняли участие смешанные дуэты, сообщает SportX.kz.

В прошлом году первым победителем республиканского турнира на тот момент стал 12-летний подросток Эдуард Ким, выступавший в дуэте с титулованной казахстанской спортсменкой, капитаном сборной Казахстана Кристиной Тыныбаевой. Тогда дуэт из Астаны без особых проблем выиграли золотые медали первенства РК. В нынешнего года Эдуард Ким выступает со своей ровесницей Кариной Магруповой. Несмотря на юный возраст, столичная смешанная пара считается мэтрами казахстанского синхронного плавания.

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Правда, на нынешнем чемпионате страны им пришлось не сладко. В Алматы подготовили свою смешанную пару, в которую вошли бронзовый призер Азиатских игр-2014 Айгерим Исаева и бывший ватерполист Олжас Маханбетияров. Они дали настоящий бой лидерам. По итогам выступления дуэт из южной столицы набрал в сумме 72,4333 балла (за исполнение — 22,8000; за артистизм — 28,9333; за сложность — 20,7000). Но гости из Астаны оказались чуть удачливее и вновь выиграли золотые медали — 73,6333 (22,1000; 29,3333; 22,2000).

Награждение пришлось задержать почти на сутки. Тренеры одной из проигравших команд подали протест на… серебряных призеров! Им показалось, что во время исполнения поддержек Олжас Маханбетияров отталкивался от дна ногами, что запрещено правилами. После изучения предоставленных видеоматериалов, судьи оставили без изменения первоначальные результаты первенства страны.

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