Двукратная чемпионка ОИ в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.
«Определенность по поводу этого сезона у меня уже есть, — сказала Пацкевич по телефону корреспонденту РИА Новости. — Сезон этот я решила пропустить, но карьера моя не закончена. Решила взять тайм-аут».
Пацкевич в соревнованиях групп выигрывала золото Олимпиады в Лондоне и
В свою очередь чемпионка Игр-2016 в соревнованиях групп Влада Чигирева заявила, что намерена выступить на чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) в августе 2018 года. «К Глазго, безусловно, готовлюсь, брала перерыв на полгода по состоянию здоровья. Но сейчас я в полной боевой готовности», — сказала Чигирева.