Двукратная чемпионка ОИ в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018

Источник: РИА "Новости"

«Определенность по поводу этого сезона у меня уже есть, — сказала Пацкевич по телефону корреспонденту РИА Новости. — Сезон этот я решила пропустить, но карьера моя не закончена. Решила взять тайм-аут».

Пацкевич в соревнованиях групп выигрывала золото Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште она завоевала два золота в дуэте со Светланой Колесниченко.