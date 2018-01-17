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18:40 (мск), источник: Р-Спорт

Двукратная чемпионка ОИ в синхронном плавании Пацкевич пропустит сезон-2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич рассказала, что решила пропустить текущий сезон.

Источник: РИА "Новости"

«Определенность по поводу этого сезона у меня уже есть, — сказала Пацкевич по телефону корреспонденту РИА Новости. — Сезон этот я решила пропустить, но карьера моя не закончена. Решила взять тайм-аут».

Пацкевич в соревнованиях групп выигрывала золото Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште она завоевала два золота в дуэте со Светланой Колесниченко.

В свою очередь чемпионка Игр-2016 в соревнованиях групп Влада Чигирева заявила, что намерена выступить на чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) в августе 2018 года. «К Глазго, безусловно, готовлюсь, брала перерыв на полгода по состоянию здоровья. Но сейчас я в полной боевой готовности», — сказала Чигирева.

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