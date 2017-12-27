Светлана Колесниченко признана лучшей спортсменкой года по версии ФСПР

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира Светлана Колесниченко признана лучшей спортсменкой года по версии Федерации синхронного плавания России, сообщается в пресс-релизе организаторов шоу трехкратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Ольги Брусникиной и Марии Киселевой, в рамках которого прошло награждение номинантов.