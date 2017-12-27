Светлана Колесниченко признана лучшей спортсменкой года по версии ФСПР
МОСКВА, 27 дек —
МОСКВА, 27 дек —
В 2017 году Колесниченко завоевала четыре золотых медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Награды «Лучший тренер года» были удостоены 12 человек: Татьяна Покровская, Татьяна Данченко, Елена Полянская, Мария Максимова, Ольга Васильченко, Людмила Тарасова, Елена Грызунова, Марина Терехова, Наталья Мендыгалиева, Екатерина Пискарева и Гана Максимова. Открытием года была признана Антонина Базлова, легендой — Валентина Немогаева.