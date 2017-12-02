Россияне Мальцев и Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира в 2017 году

В сезоне 2017 года Мальцев в паре с Михаэлой Каланчой стал серебряным призером чемпионата мира в технической программе и завоевал золото в произвольной программе. Наравне с россиянином FINA признала лучшим синхронистом 2017 года итальянца Джорджо Минисини, который в паре с Манилой Фламини победил в технической программе на чемпионате мира.