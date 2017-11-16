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14:41 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Шишкина возобновит карьеру в январе 2018 года

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина намерена возобновить спортивную карьеру в январе следующего года. Об этом она заявила ТАСС.

Шишкина приняла решение приостановить карьеру после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Пока у меня продолжается перерыв в спортивной карьере, но у меня есть мысли вернуться, — сказала синхронистка. — После Нового года начну интенсивные тренировки и вхождение в форму. Скажу честно — год я не делала ничего, нужно было абстрагироваться от спорта, потому что после большого количества лет в сборной стало тяжело. Мне нужно было восстановить организм, нервную систему, а сейчас начну восстанавливать кондиции».

Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой (2012 и 2016 годы) в группе, а также 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в группе и комбинации.

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