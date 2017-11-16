Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Шишкина возобновит карьеру в январе 2018 года

«Пока у меня продолжается перерыв в спортивной карьере, но у меня есть мысли вернуться, — сказала синхронистка. — После Нового года начну интенсивные тренировки и вхождение в форму. Скажу честно — год я не делала ничего, нужно было абстрагироваться от спорта, потому что после большого количества лет в сборной стало тяжело. Мне нужно было восстановить организм, нервную систему, а сейчас начну восстанавливать кондиции».