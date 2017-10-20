Колесниченко и Мальцев номинированы FINA на звание лучших синхронистов 2017 года

Колесниченко, будучи олимпийской чемпионкой в группе, в 2017 году дебютировала в качестве солистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, где выиграла две программы — техническую и произвольную. Также Колесниченко в Венгрии завоевала еще два золота в дуэте с Александрой Пацкевич. Мальцев в дуэте с Михаэлой Каланчой завоевал в Будапеште золото с произвольной программой.