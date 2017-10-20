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16:28 (мск), источник: Р-Спорт

Колесниченко и Мальцев номинированы FINA на звание лучших синхронистов 2017 года

Россияне олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко и двукратный чемпион мира Александр Мальцев в качестве номинантов приглашены на церемонию вручения наград лучшим спортсменам в водных видах спорта FINA (Международной федерации плавания) World Aquatics Gala Soirée des Etoiles.

Источник: РИА "Новости"

Колесниченко, будучи олимпийской чемпионкой в группе, в 2017 году дебютировала в качестве солистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, где выиграла две программы — техническую и произвольную. Также Колесниченко в Венгрии завоевала еще два золота в дуэте с Александрой Пацкевич. Мальцев в дуэте с Михаэлой Каланчой завоевал в Будапеште золото с произвольной программой.

«На церемонию вручения наград FINA мы летим со Светой Колесниченко — она как номинантка и я как тренер», — сообщила тренер Колесниченко Татьяна Данченко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Александр приглашен на вручение премии как номинант», — сообщила его тренер Гана Максимова, которая также полетит на церемонию.

Церемония состоится в китайском городе Санья 2 декабря.

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