Олимпийская чемпионка синхронистка Давыдова включена в Зал славы мирового плавания
ТАСС, 27 августа. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Анастасия Давыдова включена в Зал славы мирового плавания в американском
Форт-Лодердейле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания России.
Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала Давыдову лучшей синхронисткой десятилетия 2000−2009.
Помимо Давыдовой, в Зал славы входят еще четыре российские синхронистки: Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселева.
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