Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30809156/
27 августа 2017, 12:43 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Олимпийская чемпионка синхронистка Давыдова включена в Зал славы мирового плавания

ТАСС, 27 августа. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Анастасия Давыдова включена в Зал славы мирового плавания в американском Форт-Лодердейле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания России.

Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала Давыдову лучшей синхронисткой десятилетия 2000−2009.

Помимо Давыдовой, в Зал славы входят еще четыре российские синхронистки: Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса

Василий Анисимов: визит Путина на чемпионат мира станет подарком для дзюдоистов