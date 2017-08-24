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24 августа 2017, 9:14 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Шлейхер и Тимошинина завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках с вышки

ТАСС, 24 августа. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали серебряные медали Универсиады в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Россияне по итогам четырех прыжков набрали 304,80 балла. Первое место заняли Ким Кук Хян и Ил Мьон Хьон из КНДР (336,78), бронза у американцев Джозефа Лоу и Оливии Розендал (269,52).

Это медаль стала 42-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов восемь золотых, 12 серебряных и 22 бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Новости Синхронного плавания

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