Шлейхер и Тимошинина завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках с вышки

Россияне по итогам четырех прыжков набрали 304,80 балла. Первое место заняли Ким Кук Хян и Ил Мьон Хьон из КНДР (336,78), бронза у американцев Джозефа Лоу и Оливии Розендал (269,52).

Это медаль стала 42-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов восемь золотых, 12 серебряных и 22 бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.