Синхронистка Ромашина возобновит карьеру к чемпионату мира 2019 года

«Я обязательно вернусь в синхронное плавание, но сроки пока загадывать не хочу. Сейчас у меня несколько иные цели», — рассказала Ромашина «Известиям».

По словам президента федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, спортсменка намерена выступить на чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кваджау и поехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

«Присутствие такой великой спортсменки поможет нашей команде на предстоящих крупных стартах», — рассказал «Известиям» Власенко.

Светлана Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей множества наград чемпионатов мира и Европы в дуэте с Натальей Ищенко.