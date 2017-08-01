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https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30547346/
1 августа 2017, 11:51 | Водные: Синхронное плавание | Известия

Синхронистка Ромашина возобновит карьеру к чемпионату мира 2019 года

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина возобновит карьеру после рождения ребенка.

«Я обязательно вернусь в синхронное плавание, но сроки пока загадывать не хочу. Сейчас у меня несколько иные цели», — рассказала Ромашина «Известиям».

По словам президента федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, спортсменка намерена выступить на чемпионате мира по водным видам спорта-2019 в Кваджау и поехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

«Присутствие такой великой спортсменки поможет нашей команде на предстоящих крупных стартах», — рассказал «Известиям» Власенко.

Светлана Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей множества наград чемпионатов мира и Европы в дуэте с Натальей Ищенко.
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