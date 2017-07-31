Синхронистка Колесниченко заявила, что на ЧМ-2017 поверила в себя как никогда прежде

Колесниченко с произвольной программой «Амазонка» завоевала золото в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Также она победила в технической программе в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич.

«Когда мне впервые сказали, что я буду выступать соло, для меня это был большой шок. Я очень боялась на самом деле, потому что нужно было удержать планку, которую поставили Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Но тренеры влили в меня силу, и на этом чемпионате мира я поверила в себя как никогда раньше. Я выходила на соревнования как на последний бой», — сказала Колесниченко журналистам.

«Часто спрашивают: в чем секрет сборной России? Я считаю, что секрет в тренере. Я очень горжусь, что работаю с такими великими людьми, великими тренерами, которые вкладывают в нас души», — добавила российская спортсменка.