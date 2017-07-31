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31 июля 2017, 15:18 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистка Колесниченко заявила, что на ЧМ-2017 поверила в себя как никогда прежде

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российская синхронистка Светлана Колесниченко заявила, что на чемпионате мира 2017 года в Будапеште поверила в себя как никогда прежде.

Колесниченко с произвольной программой «Амазонка» завоевала золото в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Также она победила в технической программе в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич.

«Когда мне впервые сказали, что я буду выступать соло, для меня это был большой шок. Я очень боялась на самом деле, потому что нужно было удержать планку, которую поставили Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Но тренеры влили в меня силу, и на этом чемпионате мира я поверила в себя как никогда раньше. Я выходила на соревнования как на последний бой», — сказала Колесниченко журналистам.

«Часто спрашивают: в чем секрет сборной России? Я считаю, что секрет в тренере. Я очень горжусь, что работаю с такими великими людьми, великими тренерами, которые вкладывают в нас души», — добавила российская спортсменка.
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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поражение российского смешанного дуэта в технической программе синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта стало своеобразной данью, которую российской команде необходимо было заплатить, чтобы избежать проблем с судейством по ходу всего турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
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