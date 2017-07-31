Покровская: Сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ «отдала дань» за свои успехи

Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Александр Мальцев и Михаэла Каланча в соревнованиях микст-дуэтов стали вторыми в технической программе смешанных дуэтов, но победили в произвольной.

«Надо было поддержать другие страны. Как говорит в таких случаях [главный тренер сборной по художественной гимнастике] Ирина Винер-Усманова: “Надо же пойти навстречу другим странам”. И это мудро. Мы отдали дань, мы поняли, что это правильно, чтобы к нам относились лояльно», — сказала Покровская.

«К нам же относятся как к захватчикам: приезжаем и захватываем все медали», — отметила она.

При этом специалист убеждена, что по элементам российский микст-дуэт был сильнее опередившей его итальянской пары. «Но в произвольной программе было видно, что лидерами являемся мы», — сказала Покровская.

Конкуренции ждать минимум пять лет

Также главный тренер сборной выразила мнение, что на сегодня конкуренцию российской паре могут составить только два дуэта — американский и итальянский.