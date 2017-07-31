Покровская: Сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ «отдала дань» за свои успехи
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поражение российского смешанного дуэта в технической программе синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта стало своеобразной данью, которую российской команде необходимо было заплатить, чтобы избежать проблем с судейством по ходу всего турнира. Такое мнение на
пресс-конференции высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Александр Мальцев и Михаэла Каланча в соревнованиях
«Надо было поддержать другие страны. Как говорит в таких случаях [главный тренер сборной по художественной гимнастике] Ирина Винер-Усманова: “Надо же пойти навстречу другим странам”. И это мудро. Мы отдали дань, мы поняли, что это правильно, чтобы к нам относились лояльно», — сказала Покровская.
«К нам же относятся как к захватчикам: приезжаем и захватываем все медали», — отметила она.
При этом специалист убеждена, что по элементам российский
Конкуренции ждать минимум пять лет
Также главный тренер сборной выразила мнение, что на сегодня конкуренцию российской паре могут составить только два дуэта — американский и итальянский.
«Все остальное — просто купание. Это, что называется, дайте в руки мне коктейль. Не знаю, как
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