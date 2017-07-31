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31 июля 2017, 14:14 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Покровская: Сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ «отдала дань» за свои успехи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поражение российского смешанного дуэта в технической программе синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта стало своеобразной данью, которую российской команде необходимо было заплатить, чтобы избежать проблем с судейством по ходу всего турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Александр Мальцев и Михаэла Каланча в соревнованиях микст-дуэтов стали вторыми в технической программе смешанных дуэтов, но победили в произвольной.

«Надо было поддержать другие страны. Как говорит в таких случаях [главный тренер сборной по художественной гимнастике] Ирина Винер-Усманова: “Надо же пойти навстречу другим странам”. И это мудро. Мы отдали дань, мы поняли, что это правильно, чтобы к нам относились лояльно», — сказала Покровская.

«К нам же относятся как к захватчикам: приезжаем и захватываем все медали», — отметила она.

При этом специалист убеждена, что по элементам российский микст-дуэт был сильнее опередившей его итальянской пары. «Но в произвольной программе было видно, что лидерами являемся мы», — сказала Покровская.

Конкуренции ждать минимум пять лет

Также главный тренер сборной выразила мнение, что на сегодня конкуренцию российской паре могут составить только два дуэта — американский и итальянский.

«Все остальное — просто купание. Это, что называется, дайте в руки мне коктейль. Не знаю, как микст-дуэты пойдут дальше. Считаю, нужно еще лет пять, чтобы это можно было смотреть в спортивной борьбе и ощущать, что это спорт», — рассказала специалист.
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