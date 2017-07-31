Покровская: Синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей «прикусить язык»

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Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Колесниченко выиграла два золота в технической и произвольной программах солисток и два золота в паре с Александрой Пацкевич в технической и произвольной программах дуэтов.

«Как только у нас ушла солистка [Наталья Ищенко], судьи могли подумать: “Ура-ура, сейчас-то мы Россию и прижмем”. Однако судьям пришлось прикусить язык, потому что с первых шагов она заявила себя как лидер, показала, что у нас есть смена Наталье Ищенко. Если на произвольную программу у Татьяны Данченко как тренера были сомнения, то у меня уже нет», — сказала Покровская.

«Дай бог им длинного пути. Соло — визитная карточка страны, ее марка», — добавила она.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье в Будапеште. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.