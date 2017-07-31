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31 июля 2017, 13:56 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Покровская: Синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей «прикусить язык»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште доказала, что после смены поколения в сборной страны, ухода из профессионально спорта пятикратной олимпийской чемпионки Натальи Ищенко российское синхронное плавание продолжает оставаться лидером на мировой арене. Такое мнение на пресс- конференции высказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта завоевала четыре золотые награды. Увеличить
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Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Колесниченко выиграла два золота в технической и произвольной программах солисток и два золота в паре с Александрой Пацкевич в технической и произвольной программах дуэтов.

«Как только у нас ушла солистка [Наталья Ищенко], судьи могли подумать: “Ура-ура, сейчас-то мы Россию и прижмем”. Однако судьям пришлось прикусить язык, потому что с первых шагов она заявила себя как лидер, показала, что у нас есть смена Наталье Ищенко. Если на произвольную программу у Татьяны Данченко как тренера были сомнения, то у меня уже нет», — сказала Покровская.

«Дай бог им длинного пути. Соло — визитная карточка страны, ее марка», — добавила она.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье в Будапеште. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
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Новости Синхронного плавания

Покровская: Сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ «отдала дань» за свои успехи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поражение российского смешанного дуэта в технической программе синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта стало своеобразной данью, которую российской команде необходимо было заплатить, чтобы избежать проблем с судейством по ходу всего турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
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