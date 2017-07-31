Покровская: Синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей «прикусить язык»
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште доказала, что после смены поколения в сборной страны, ухода из профессионально спорта пятикратной олимпийской чемпионки Натальи Ищенко российское синхронное плавание продолжает оставаться лидером на мировой арене. Такое мнение на пресс- конференции высказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.
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Команда по синхронному плаванию успешнее всех выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых и одну серебряную медали. Колесниченко выиграла два золота в технической и произвольной программах солисток и два золота в паре с Александрой Пацкевич в технической и произвольной программах дуэтов.
«Как только у нас ушла солистка [Наталья Ищенко], судьи могли подумать: “Ура-ура,
«Дай бог им длинного пути. Соло — визитная карточка страны, ее марка», — добавила она.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье в Будапеште. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
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