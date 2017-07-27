Международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Москве перед ОИ-2020
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Крупный международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Москве в предолимпийский сезон. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в венгерском Будапеште, сборная России по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали.
«В России нужно проводить крупные международные соревнования и приглашать туда лучших спортсменов. Мы планируем в предолимпийский сезон в Москве провести такое крупное соревнование, где выступят все лучшие спортсмены», — сказал Колобков.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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