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26 июля 2017, 19:01 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2019 в Кванджу пройдут в закрытом бассейне

БУДАПЕШТ, 26 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пройдут в закрытом бассейне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе турнира.

Чемпионат мира по водным видам спорта, включая соревнования в категории «Мастерс», пройдет в Кванджу с 12 июля по 11 августа 2019 года.

«Бассейн будет временным, но под крышей. Мы изначально хотели провести соревнования под открытым небом, но затем отказались от этой идеи. В открытом бассейне будут сыграны матчи по водному поло. Для них мы предусмотрели бассейн, размещенный на площадке с теннисным кортом», — сообщили в пресс-службе турнира.

В синхронном плавании на чемпионате мира в Кванджу будет разыграно 10 комплектов наград.
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