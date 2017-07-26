Соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2019 в Кванджу пройдут в закрытом бассейне

Чемпионат мира по водным видам спорта, включая соревнования в категории «Мастерс», пройдет в Кванджу с 12 июля по 11 августа 2019 года.

«Бассейн будет временным, но под крышей. Мы изначально хотели провести соревнования под открытым небом, но затем отказались от этой идеи. В открытом бассейне будут сыграны матчи по водному поло. Для них мы предусмотрели бассейн, размещенный на площадке с теннисным кортом», — сообщили в пресс-службе турнира.

В синхронном плавании на чемпионате мира в Кванджу будет разыграно 10 комплектов наград.