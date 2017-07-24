Мутко: Россия имеет полное право не переименовывать синхронное плавание в артистическое

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Решением конгресса Международной федерации плавания от 22 июля синхронное плавание было переименовано в артистическое. Российские делегаты были единственными, кто проголосовал против этого шага.

«Сохранить название синхронное плавание — наше право, и если сама федерация, тренеры будут этого желать, мы это сделаем, — сказал Мутко. — Такие вещи, как переименование, рождаются спонтанно. Сейчас целый вид получил новое название, а в чем смысл? Конечно, главное, чтобы за этим не последовали изменения правил».

Вице-премьер отметил, что доминирование российских синхронистов может раздражать некоторых соперников. «Доминирование российской сборной, может быть, кого-то раздражает, но мы же, например, не раздражаемся китайской гегемонией в прыжках в воду, а боремся за результат», — сказал он.

На чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште сборная России по синхронному плаванию из девяти золотых медалей завоевала семь.