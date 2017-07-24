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24 июля 2017, 14:16 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Мутко: Россия имеет полное право не переименовывать синхронное плавание в артистическое

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Синхронное плавание спокойно может сохранить свое название в России, если того пожелают федерация, спортсмены и тренеры. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> отметил что доминирование российских синхронистов может раздражать некоторых соперников. Увеличить
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Решением конгресса Международной федерации плавания от 22 июля синхронное плавание было переименовано в артистическое. Российские делегаты были единственными, кто проголосовал против этого шага.

«Сохранить название синхронное плавание — наше право, и если сама федерация, тренеры будут этого желать, мы это сделаем, — сказал Мутко. — Такие вещи, как переименование, рождаются спонтанно. Сейчас целый вид получил новое название, а в чем смысл? Конечно, главное, чтобы за этим не последовали изменения правил».

Вице-премьер отметил, что доминирование российских синхронистов может раздражать некоторых соперников. «Доминирование российской сборной, может быть, кого-то раздражает, но мы же, например, не раздражаемся китайской гегемонией в прыжках в воду, а боремся за результат», — сказал он.

На чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште сборная России по синхронному плаванию из девяти золотых медалей завоевала семь.

Синхронное плавание впервые вошло в олимпийскую программу на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе, до Олимпиады в Барселоне 1992 года программа соревнований состояла из одиночного (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах. Россиянки стабильно побеждали на Играх с 2000-го по 2016 год включительно.
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Тренер: Смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

Тренер: Смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский синхронист Александр Мальцев сохраняет шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку оргкомитет турнира может попросить Международный олимпийский комитет (МОК) включить соревнования смешанных дуэтов в соревновательную программу. Об этом ТАСС сообщила тренер Мальцева Гана Максимова.
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