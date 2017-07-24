Тренер: смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

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В июне МОК включил в программу летней Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин. В частности, были добавлены три вида в программу соревнований по плаванию.

«Хотя решение уже принято, есть правило, что страна, которая принимает Олимпийские игры, имеет право содействовать включению в программу дисциплины, которую она считает нужной. Японская сторона, насколько мне известно, сейчас будет выдвигать это предложение, так что шанс сохраняется», — сказала Максимова.

Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал второе для себя золото мирового первенства, выиграв в произвольной программе в дуэте с Михаэлой Каланчой. Медали чемпионата мира в микст-дисциплинах впервые были разыграны в 2015 году Казани.

Японский микст-дуэт на чемпионате мира занял четвертые места в технической и произвольной программах.

В субботу президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе после своего переизбрания на новый срок сообщил, что хотел бы видеть соревнования смешанных дуэтов по синхронному плаванию в олимпийской программе.