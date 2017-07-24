Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30476488/
24 июля 2017, 13:44 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Тренер: Смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский синхронист Александр Мальцев сохраняет шанс выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку оргкомитет турнира может попросить Международный олимпийский комитет (МОК) включить соревнования смешанных дуэтов в соревновательную программу. Об этом ТАСС сообщила тренер Мальцева Гана Максимова.

Тренер синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова рассказала что оргкомитет турнира может попросить МОК включить соревнования смешанных дуэтов в соревновательную программу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В июне МОК включил в программу летней Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин. В частности, были добавлены три вида в программу соревнований по плаванию.

«Хотя решение уже принято, есть правило, что страна, которая принимает Олимпийские игры, имеет право содействовать включению в программу дисциплины, которую она считает нужной. Японская сторона, насколько мне известно, сейчас будет выдвигать это предложение, так что шанс сохраняется», — сказала Максимова.

Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал второе для себя золото мирового первенства, выиграв в произвольной программе в дуэте с Михаэлой Каланчой. Медали чемпионата мира в микст-дисциплинах впервые были разыграны в 2015 году Казани.

Японский микст-дуэт на чемпионате мира занял четвертые места в технической и произвольной программах.

В субботу президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе после своего переизбрания на новый срок сообщил, что хотел бы видеть соревнования смешанных дуэтов по синхронному плаванию в олимпийской программе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Мутко: Россия имеет полное право не переименовывать синхронное плавание в артистическое

Мутко: Россия имеет полное право не переименовывать синхронное плавание в артистическое

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Синхронное плавание спокойно может сохранить свое название в России, если того пожелают федерация, спортсмены и тренеры. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости

Гендиректор "Динамо": клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м

Тренер: смешанные дуэты в синхронном плавании могут быть включены в программу ОИ-2020

Гендиректор "Динамо": клуб задолжал футболистам премиальные, скоро будут долги по зарплате

Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 м