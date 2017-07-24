Анжелы и Димоны. Хрен на весь мир

Международная федерация водных видов спорта переименовала синхронное плавание. В артистическое или художественное — кому как больше нравится. Самую бурную реакцию это вызвало в России. Гениальный тренер нашей национальной команды Татьяна Данченко тут же заявила об антироссийском заговоре, а гениальная спортсменка Светлана Ромашина — об угрозе исключения вида из числа олимпийских. Прямолинейная рубрика «Анжелы и Димоны» объясняет, почему они не правы.

Главное, на что нужно обратить внимание, — переименование произошло по инициативе МОК. Это говорит о том, что олимпийская программа будет изменена. Как именно, догадаться несложно. Не зря же в программу чемпионатов мира уже включены соревнования смешанных дуэтов. Назвать это синхронным плаванием язык не поворачивается, а вот артистическим или художественным — в самый раз. Вот вам и гендерное равенство. А это огромный плюс в плане сохранения видом спорта олимпийского статуса.

Возможно, после переименования вернёт себе олимпийский статус такая дисциплина, как соло. Соревновались же солистки на Играх 1984−1992 годов. Ну, а какой синхрон в одиночном выступлении? С музыкой, разве что. Вероятно, после переименования будут более широкие возможности для изменения правил самого вида спорта и судейства. Ну и что? Для чего во всём и всегда видеть антироссийский заговор?

Чем выше конкуренция, тем выше цена победы. Российские тренеры и синхронистки никогда и никого не боялись. И нечего начинать. А когда в одном виде медали постоянно завоёвывают одни и те же, интерес угасает. Да пусть как можно больше стран развивают художественное плавание, тогда сложнее будет выбросить его из олимпийской семьи. Тем более в этом виде спорта практически нет допинга.

«Это план по свержению нас с лидерских позиций. Но только хрен им, русские не сдаются!» — написала Данченко в комментариях в «Фейсбуке». Напоминает паранойю. Вообще, Татьяна Евгеньевна склонна к громким заявлениям. Два года назад, после триумфального чемпионата мира в Казани, она кричала на весь мир, что Минспорта обидел их, великих синхронисток, с выплатой премиальных. На деле оказалось, что никто никого не обидел, но нужно было сказать об этом и пригрозить отъездом за рубеж.

Может, хватит уже истерик? Разве так просто одним переименованием или даже изменением нанести удар мощнейшей российской школе? И не хрен им, а хрен с ними. Пусть называют, как хотят. В нашем Минспорта есть чёткая номенклатура, где синхронное плавание называется синхронным. И будет называться — кому нужно будет переделывать огромное количество документов и приказов? Называется же у нас художественная гимнастика художественной, а спортивная — спортивной.

Андрей Шитихин