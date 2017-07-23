Дальше только «артистки»: семь побед сборной РФ по синхронному плаванию на ЧМ
БУДАПЕШТ, 22 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по синхронному плаванию завоевала в Будапеште семь золотых наград чемпионата мира по водным видам спорта. Это было последнее состязание, когда синхронное плавание называлось именно так: согласно решению конгресса Международной федерации плавания (FINA), оно будет переименовано в артистическое.
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Победу сборной принесли технические и произвольные программы в соло (Светлана Колесниченко), дуэте (Колесниченко/Александра Пацкевич), группе. Две награды завоевал дуэт Михаэла Каланча/Александр Мальцев — серебро в технической программе и золото в произвольной. В комбинационной программе российская сборная не выступала, победу одержали китаянки.
Жара
Синхронистам оргкомитет подготовил сказочные условия: бассейн установили на месте катка в городском парке. «Крепость, такие декорации, это все прекрасно, даже сложно было сосредоточиться
Сосредоточиться было сложно еще и
Скромная прима
На этом чемпионате мира в команде было очень много дебютов. Светлана Колесниченко — теперь не просто новая солистка сборной, а двукратная чемпионка мира в соло. В Будапеште с технической программой на «Песню Сольвейг» и с произвольной «Амазонка» ей просто не было равных. Вторую программу ей помогала ставить самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Наталья Ищенко.
«Над образом, над музыкой, первоначальной работой занималась я. У нас на все это была одна неделя перед моим отъездом в Калининград… Мы сделали первоначальный вариант, задали направление, а дальше всю основную работу сделала Татьяна Евгеньевна Данченко. Программа смотрелась замечательно, до мурашек», — считает Ищенко.
Сама Колесниченко скромничает и в
Другое дело, что все специалисты и раньше считали Колесниченко невероятно техничной спортсменкой, и, как предсказывали многие, ее сольный дебют в Будапеште стал настоящим триумфом.
Новый дуэт
Кроме этого, до старта плавательного турнира Колесниченко является самой титулованной спортсменкой чемпионата мира в Будапеште. У нее на счету кроме сольных побед два золота в дуэте с Пацкевич: с технической программой «Джаз» и произвольной «Русалки».
«Джаз» ждал своего часа с 2016 года, когда ему был отказано в появлении на Олимпиаде — программа ставилась для пятикратных чемпионок Игр Светланы Ромашиной/Ищенко. Но Ромашина и к новому «Джазу», и в целом к новому дуэту
«Света к этому чемпионату мира набрала 3,5 кг, я боролась с ними за каждые сто грамм веса. В своем первоначальном весе они смотрелись не как “Русалки”, а как мальки», — призналась она.
«Теперь у нас есть команда!»
«Вы знаете, я на тренировках все кричала, что нет команды, а теперь — она есть, есть смена поколений. Вот так команды и появляются», — сказала главный тренер Татьяна Покровская после выигранной технической программы с постановкой «Ритмы города». Через несколько дней россиянки победили и в произвольной с композицией «Шаманы». Примечательно, что в составе нынешней группы были только две чемпионки Игр-2016 — Мария Шурочкина и Влада Чигирева.
«Когда приходят “первоклашки”, тяжело. Тяжелый год для меня и моих тренеров, для девчонок. На Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой была большая ответственность, только они остались в группе после Рио, — рассказала Покровская. — В этом составе это было первое соревнование для девчонок, и в этой ситуации могу поставить им высшую оценку».
В составе группы два золота турнира, кроме Шурочкиной и Чигиревой, завоевали Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина.
Плагиат
Еще одна групповая программа на этом турнире была пусть немного, но российской и тоже принесла золото. Это была «комбинация» в исполнении сборной Китая. Для ее постановки китаянки взяли часть знаменитой «Мольбы», с которой команда Покровской триумфально выступила в Рио.
«Китайцы взяли из “Мольбы” около двух минут музыки, которая была у нас. Без нарезки, без всего, да еще самое интересное, что и движения тоже есть из нашей программы. Всех это больше всего и смутило. Получается, они борются с нами нашей музыкой, нашими элементами», — прояснила ситуацию Ромашина.
Сами китайские синхронистки на прямые вопросы о заимствовании отвечали уклончиво. «Они не признаются. Кто ж в таком признается», — возмутилась Ромашина.
Последние в истории
Последними чемпионами мира в синхронном плавании — теперь оно официально будет артистическим — стали россияне Михаэла Каланча/Александр Мальцев. В соревнованиях
Прошло несколько дней, разговоры поутихли и Мальцев с Каланчой уже в образе «стиляг» уверенно победили в произвольной программе.
«В таких ситуациях самое главное — это поддержка близких. Это помогает справиться. Я не читал комментарии в интернете, только то, что писали мне лично. Я всегда настраиваю себя на новую работу, это лучший способ справиться, переключиться на новую задачу и начинать работать», — сказал Мальцев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
А президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в последний день, когда городской парк любовался программами, и вовсе заявил, что остальные выступления в «длинном»
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