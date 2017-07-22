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22 июля 2017, 23:02 | Водные: Синхронное плавание | Lenta.Ru

Российские синхронисты Каланча и Мальцев выиграли золото ЧМ в миксте

Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча выиграли золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе в миксте.

Российские синхронисты Каланча и Мальцев выиграли золото ЧМ в миксте - Фото Увеличить
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Российская пара первенствовала с результатом 92,6000 балла. Серебро досталось итальянскому дуэту Джорджо Минизини и Марианджеле Перрупато (91,1000 балла), бронза — американцам Биллу Мэй и Канако Китао Спендлав (88,7667 балла).

Мальцев и Каланча стали последними в истории чемпионами мира в синхронном плавании. Решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) этот вид спорта переименован в артистическое плавание. Ранее российский дуэт завоевал серебряные медали в технической программе.

Чемпионат мира проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) хочет видеть в программе Олимпийских игр такие дисциплины синхронного плавания, как соло и микст. Об этом журналистам заявил президент FINA Хулио Маглионе.
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