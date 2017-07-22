FINA хочет включить соло и микст у синхронистов в олимпийскую программу
БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) хочет видеть в программе Олимпийских игр такие дисциплины синхронного плавания, как соло и микст. Об этом журналистам заявил президент FINA Хулио Маглионе.
«Я хочу, чтобы соло было включено в олимпийскую программу. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но наша цель — иметь те же дисциплины, что и на чемпионате мира: соло,
Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в
Синхронное плавание решением конгресса FINA переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.
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