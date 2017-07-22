FINA хочет включить соло и микст у синхронистов в олимпийскую программу

«Я хочу, чтобы соло было включено в олимпийскую программу. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но наша цель — иметь те же дисциплины, что и на чемпионате мира: соло, микст-дуэт и как можно больше соревнований групп, которые я считаю самыми красивыми», — сказал Маглионе.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх разыгрывается два комплекта медалей: в дуэтах и группах.

Синхронное плавание решением конгресса FINA переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.