Глава FINA: МОК с радостью примет новое название синхронного плавания

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение о переименовании синхронного плавания в артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Это решение важно, но оно важно для будущего. Синхронное плавание все-таки символизирует артистичное исполнение. Оно сочетает и спорт, и артистизм, поэтому это название — наиболее подходящее. Мы очень рады. Уверен, МОК будет очень доволен», — сказал Маглионе, который также является членом МОК.

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко считает, что в России сохранится старое название вида спорта, которое защищают и тренеры сборной Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.