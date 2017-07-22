Сальников: Представитель Арубы спросила, стоит ли переименовывать синхронное плавание
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Представительница Арубы поставила вопрос о целесообразности переименования синхронного плавания, ее позиция нашла поддержку на конгрессе Международной федерации плавания (FINA); на свой вопрос она получила ответ, что такое решение поможет развитию этого вида спорта, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
Конгресс FINA в субботу проголосовал за предложение бюро организации переименовать синхронное плавание в артистическое.
«Любой вопрос, как и отметил на конгрессе Хулио Маглионе, можно было обсудить, любую позицию. Любой вопрос решался демократическим путем. Представительница Арубы задала вопрос о целесообразности переименования вида спорта, думаю, ее мнение разделили многие. Ей ответили, что это будет способствовать развитию синхронного плавания и развитию бренда», — сказал Сальников.
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